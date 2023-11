Avião com 420kg de pasta base de cocaína pousa na fazenda do cantor Leonardo

Um avião com 420kg de pasta base de cocaína pousou na fazenda Talismã, do cantor Leonardo, na tarde desta sexta-feira (10). O crime aconteceu em Jussara, no Goiás, e dois criminosos morreram no ato. O outro fugiu para uma área de mata.

De acordo com a Polícia Civil, houve um confronto entre os bandidos que receberam a droga e os agentes da polícia, em que dois criminosos foram feridos e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. O terceiro envolvido correu para região de mata.

Segundo a assessoria do Leonardo, ninguém da família do artista estava na fazenda quando a invasão aconteceu. A movimentação incomum foi vista por funcionários da casa, que acharam estranho e ligaram para a polícia.

A polícia afirma que, quando o avião pousou, um veículo estava próximo, no aguardo para receber a droga. Oficiais da polícia militar e federal iniciaram a busca pelo carro, que foi encontrado na BR-070, entre Jussara e Montes Claros, a 270 km de Goiânia. Os agentes perseguiram o veículo e houve um confronto armado. Dois criminosos, que estavam no carro, se feriram e foram levados ao Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiram e morreram.

Ao todo, foram apreendidos 420kg de pasta base de cocaína, duas armas de fogo, uma caminhonete Hilux, dois rádios HT e uma antena de comunicação via satélite.