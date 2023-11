Menina de 2 anos recebe alta hospitalar após ser baleada durante ataque em Maricá

Uma criança de 2 anos de idade, que havia sido baleada em um ataque armado em Maricá, no final do último mês, recebeu alta na última sexta-feira (10), após passar duas semanas internada no CTI do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Valentina Duarte dos Santos Silva estava em um carro com o pai, a irmã gêmea e um motorista de aplicativo, quando o veículo foi alvejado por criminosos.

O caso aconteceu no dia 27 de outubro em Maricá, logo após o pai de Valentina, João Vitor Francisco Torres, de 37 anos, também conhecido como “Du Mato”, buscar ela e a irmã, Antonella, na casa da mãe. De acordo com informações da polícia, João Vitor tinha anotações criminais e poderia estar envolvido com o tráfico de drogas. A principal linha de investigação, indica que o pai das crianças teria mudado de facção recentemente.

Leia mais

Exclusiva: Dona de restaurante ‘presenteia’ cliente com trufa envenenada e é presa em Niterói



Não foi premeditado: Morte do vereador não havia sido planejada por criminosos

No carro em que as vítimas estavam, uma mochila com 184 pinos de cocaína e um rádio transmissor, foram encontrados. ‘Du Mato’ tinha envolvimento com o Minha Casa, Minha Vida de Inoã.

João Vitor morreu no local e Antonella, Valentina e o motorista, Evaldo Ribeiro de Azevedo, foram socorridos, mas Antonella não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Evaldo chegou a passar por uma cirurgia bucomaxilofacial para a retirada do projétil, mas logo recebeu alta.

Agora, Valentina, que deu entrada no hospital em estado gravíssimo e passou 14 dias internada, está liberada pelos médicos para continuar o tratamento em casa. Segundo a Prefeitura de Maricá, a menina, que deixou a unidade de saúde sorrindo e brincando, continuará sendo acompanhada pelo serviço de fonoaudiologia e ortopedia do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara.

A Delegacia de Polícia de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) segue investigando o caso.