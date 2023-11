Policial militar morre em rodovia em São Pedro da Aldeia

Um cabo da Polícia Militar, de 43 anos, morreu na manhã do último sábado (04) após sofrer um acidente de trânsito na rodovia RJ-106, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O agente, que era lotado no batalhão de Macaé (32º BPM), estava a caminho do trabalho em uma motocicleta quando sofreu a colisão.

De acordo com testemunhas, o motociclista foi arremessado para o acostamento depois de ser atingido por um carro de passeio, que entrou na via pela contramão.

Leia também:

➢ Jovem grava sem saber o momento em que foi assassinada a tiros pelo namorado

➢ Turista de Minas Gerais morre afogado em praia de Cabo Frio

Identificado como George Linhares Xavier, o cabo chegou a ser socorrido e levado para o Pronto Socorro de São Pedro da Aldeia. Na unidade, porém, ele acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu ainda no sábado (04). A vítima deixa um filho e a esposa, que estava grávida do segundo filho de George.

Seu corpo foi levado para para o IML de Cabo Frio, município vizinho, e sepultado no Cemitério Santa Izabel, no Centro da cidade, neste domingo (05). Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo. "Os oficiais e praças do 32º BPM lamentam muito essa perda do nosso irmão de farda e desejam a todos os familiares os nossos sentimentos e o conforto do Senhor Deus aos seus corações", diz o comunicado.