Acusado de estuprar e agredir grávida é preso em Araruama

Um homem, de 38 anos, acusado de estuprar e agredir uma mulher grávida foi preso em flagrante nesta segunda-feira (23), em Araruama, na Região dos Lagos. O crime aconteceu durante a madrugada; a vítima, de 36 anos, seria filha da companheira do agressor, segundo relatos.

A vítima, que está no 8º mês de gestação, foi encontrada por agentes do Corpo de Bombeiros em uma residência no bairro Coqueiral. Ela estava desacordada e com marcas de agressão e abuso sexual. Ela foi socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município.

Leia também:

➢ Homem furta uísque, picanha e caixa de som em Tamoios, Cabo Frio

➢ Mulher é presa em flagrante por injúria racial em Niterói

Policiais militares também foram acionados e escutaram depoimentos de familiares. De acordo com os relatos, o 'padrasto' da mulher foi apontado como acusado por eles. Ele foi identificado e localizado pelos oficiais, que o levaram para a 118ª DP (Araruama).



O suspeito foi autuado por estupro e tentativa de feminicídio. Ele já tinha anotações criminais em seu histórico. Algumas delas, inclusive, também eram por acusações de estupro, de acordo com informações da Polícia.