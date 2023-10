Mulher é presa em flagrante por injúria racial

Uma mulher foi presa acusada de cometer injúria racial, neste sábado (21), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A suspeita teria furtado uma loja da região. De acordo com imagens gravadas, ela teria chamado o segurança do estabelecimento de "macaco", sendo presa e encaminhada para a 76ªDP (Niterói).

"Na presença dos policiais, a acusada confessou o furto e proferiu insultos raciais direcionados ao segurança da loja, chamando-o de 'macaco'", informaram policiais do Segurança Presente, que atuaram na ocorrência.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram a acusada afirmando que o segurança "voltaria para a senzala", pois "fecha com os brancos". Ao longo do conteúdo, a mulher continua a proferir ofensas, mesmo após ele alertar que o "crime de racismo é inafiançável".



Não satisfeita com as ofensas que já havia realizado, ainda o chama de "viado", e diz que as pessoas podiam continuar filmando.

Os agentes do Segurança Presente também foram alvo de xingamentos quando informaram que ela seria presa em flagrante. A mulher foi detida pelos crimes de injúria racial, furto e desacato. De acordo com a PM, a acusada acumula antecedentes criminais por lesão corporal, furto e desacato, e foi encaminhada ao sistema penitenciário.