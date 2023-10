Homem furta uísque, picanha e caixa de som em Tamoios, Cabo Frio

Um homem foi preso após furtar seis garrafas de uísque e duas peças de carne em uma casa no bairro Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos. O caso aconteceu na tarde do último sábado (21), em um condomínio.

Segundo a Polícia Militar, um morador entrou em uma casa que estava sendo alugada por 17 pessoas, que fizeram um churrasco na residência na noite anterior. Quando acordaram, as pessoas se deram conta de que alguns itens estavam faltando e acionaram a polícia.

Os agentes consultaram as imagens de segurança de uma casa vizinha e constataram o momento em que o autor entrou na residência, pegou os materiais, saiu do lugar e entrou na própria casa, localizada no mesmo condomínio.



No quintal da residência do suspeito, os agentes encontraram a caixa de som. Dentro da máquina de lavar, estavam as seis garrafas de whisky e, na cozinha, dentro do forno, estavam as duas peças de picanha.

O autor foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu preso por furto.