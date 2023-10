Governo do Estado finaliza obras na Praia Seca, em Araruama

Um dos principais pontos turísticos de Araruama, a Praia Seca, conhecida como a Cancún brasileira, está ganhando cara nova. Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), o Governo do Estado investiu R$ 4,9 milhões na requalificação urbanística da orla do bairro. Além da construção do calçadão em concreto, que irá beneficiar comerciantes e turistas, houve também a implantação de ciclovia e o acostamento em toda a orla do centro.

Essas obras eram aguardadas há muitos anos pela população, já que a região, que tem grande apelo turístico, precisava de um espaço com qualidade que pudesse propiciar a moradores, visitantes e comerciantes um novo momento.

A concretagem do calçadão foi executada e o espaço está sendo entregue à comunidade. As intervenções visam ajudar na recuperação econômica da região, trazendo de volta os turistas e oferecendo uma melhor infraestrutura aos visitantes.

Leia também:

➢ Corpo de homem é encontrado amarrado e com marca de pauladas em Búzios

➢ Militar da Marinha é preso acusado de matar homem após briga no trânsito

"Essas são obras que irão reforçar a economia da Praia Seca, importante região turística de Araruama. O compromisso do governador com a melhoria da qualidade de vida dos municípios do interior se cumpre a cada obra entregue, a cada intervenção que tem como foco os moradores e os comerciantes", afirmou Uruan Andrade, secretário de Infraestrutura e Obras Públicas.

Obras eram aguardadas há muitos anos pela população | Foto: Divulgação

São Pedro e Iguaba recebem obras

Além da entrega da orla da Praia Seca, a SEIOP está investindo também em obras de drenagem e pavimentação em São Pedro da Aldeia e em Iguaba Grande. São obras esperadas há muitos anos pelos dois municípios, que irão atender a milhares de famílias com asfalto na porta e a certeza de que não haverá alagamento em período de fortes chuvas.

No bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, mais de 80% da drenagem das 16 ruas já foi concluída. As calçadas e meio-fio já foram finalizadas e as ruas estão sendo asfaltadas. São mais de R$ 11,4 milhões de investimentos que irão mudar definitivamente a vida de mais de 2.500 moradores.

Já em Iguaba Grande, três bairros estão recebendo intervenções nas suas ruas principais, com o objetivo de melhorar a mobilidade na região. No Canelas City, as ruas contempladas são as da Harmonia e do Livramento; no Parque Tamariz são as ruas José Fernando Bastos, Hilário de Souza e das Magnólias; enquanto no bairro São Miguel as obras estão sendo executadas na Rua Alcino Primo de Medeiros. São mais de R$ 7,6 milhões em drenagem, pavimentação e sinalização.