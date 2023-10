Corpo de homem é encontrado amarrado e com marca de pauladas em Búzios

O corpo foi encontrado no cruzamento entre a Rua 15 com a Rua Flores Campestres, em Búzios. - Foto: Reprodução

Um homem foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (19), no bairro Vila Verde, em Armação de Búzios, na Região dos Lagos. A vítima, que foi identificada apenas pelo nome de Leandro, foi localizada amarrada a um poste de madeira.

De acordo com moradores da região, a vítima foi executada a pauladas e teve as pernas quebradas. No corpo, também foi encontrado um papel colado com a frase “Ladrão Safado”. Ainda segundo testemunhas, o crime ocorreu na madrugada desta quinta.

A polícia foi acionada para a ocorrência e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada na 127ª DP (Armação de Búzios). Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime. Ninguém foi preso.