Militar da Marinha é preso acusado de matar homem após briga no trânsito

Foi preso nesta quarta-feira, o Suboficial da Reserva da Marinha do Brasil Arnaldo Rodrigues da Silva Júnior, em São Pedro da Aldeia, por suspeita de homicídio. Ele é acusado de ter assassinado Alexandre Duarte Oliveira no último sábado (14), após uma discussão no trânsito. Câmeras de segurança flagraram o crime. Segundo a polícia, ele disparou três vezes contra o carro da vítima.

Na ocasião, o suboficial estava em uma Palio Weekend prata e a vítima em um carro Toyota Hilux branco. Após ser perseguido, o suboficial disparou pelo menos três vezes contra o carro da vítima. Oliveira foi atingido na cabeça e morreu no local.

Nas imagens, é possível visualizar o momento em que o carro da vítima sobe o acostamento após os disparos. A esposa da vítima foi responsável por fazer o reconhecimento que auxiliou na investigação. Os registros foram usados por agentes da 125ªDP para identificar o veículo e a dinâmica do crime.

Durante a busca e apreensão foi encontrada a arma de fogo utilizada no crime, um revólver calibre 38 e munições. A arma não possui registro e ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.