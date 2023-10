Policial morre afogado na Praia do Forte, em Cabo Frio

Um policial militar aposentado, de 50 anos, morreu, na tarde da última sexta-feira (13), após se afogar no mar de Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O caso aconteceu na Praia do Forte, no centro da cidade, onde a vítima estava viajando. Ele era morador de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem estava junto com o filho na praia. O jovem chegou a tentar socorrê-lo, mas acabou não conseguindo alcançar o pai por conta de uma corrente de água, que arrastou a vítima para longe, em outra direção.

Os bombeiros foram acionados ao local e conseguiram resgatar o homem, identificado como Wederson Fernandes, com o auxílio de um bote do modelo "banana boat". O filho da vítima também foi salvo pelos agentes. O policial foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas acabou não resistindo e veio à óbito antes de chegar ao local.



Wederson era sargento aposentado da Polícia Militar. A corporação lamentou a morte. O corpo da vítima foi levado para a IML da cidade e liberado pela família para ser transportado até Minas Gerais. O sepultamento aconteceu neste domingo (15), no Cemitério da Saudade, em BH.