Acusado de tentativa de homicídio é preso em São Pedro da Aldeia

Acusado foi detido no Vinhateiro, em São Pedro - Foto: Reprodução

Acusado foi detido no Vinhateiro, em São Pedro - Foto: Reprodução

Um homem foi preso no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na manhã desta terça-feira (17). O suspeito, de 30 anos, era acusado de tentativa de homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi capturado por agentes da 126ª DP (Cabo Frio) após levantamento de dados do setor de inteligência da distrital. Ele estava no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia.

Leia também:

➢ Moradores da Região dos Lagos relatam tremor de terra

➢ Acusado de tentar matar vereador de Iguaba é morto em operação policial

O criminoso foi conduzido à 126ª DP, onde foi preso.

Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.