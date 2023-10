Acusado de tentar matar vereador de Iguaba é morto em operação policial

Um homem foi morto pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (10) durante uma operação na cidade de Rio das Ostras, na Região dos Lagos. O homem, identificado como Marcos Vinicius Azevedo Simão, era foragido da Justiça e apontado como líder do tráfico de drogas em Iguaba Grande. Ele era acusado de uma série de crimes, incluindo a tentativa de homicídio contra um vereador iguabense, em março deste ano.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi realizada após trabalho de inteligência que identificou o local onde Marcos Vinicius estava se escondendo, no bairro Âncora. Ao entrar na casa, os agentes foram recebidos a tiros e revidaram a agressão. Marcos Vinicius foi atingido e morreu na hora.

Dentre os crimes praticados por Marcos Vinicius está a tentativa de homicídio contra o parlamentar, além do homicídio do irmão do vereador e de um homem conhecido como Rodney Ramalho.



Contra ele também havia uma extensa ficha criminal, com passagens pelos crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, cárcere privado, dentre outros.