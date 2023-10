Moradores da Região dos Lagos relatam tremor de terra

Moradores de cidades da Região dos Lagos afirmaram terem sentido um tremor na noite desta quarta-feira (11). Segundo os relatos, a terra em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Búzios teria tremido logo após um estrondo ser ouvido.

O fenômeno teria sido sentido entre às 18h e 18h30, principalmente me bairros de Cabo Frio, como Praia do Siqueira, Praia das Dunas, Praia do Forte, Vila Nova, Portinho, Jacaré e Centro.

Leia também:

Subtenente do 25° BPM de Cabo Frio morre em acidente



Acusado de tentar matar vereador de Iguaba é morto em operação policial

"E esse tremor agora em São Pedro e Cabo Frio do nada??", publicou um internauta em uma rede social. "Nova São Pedro não senti nada, mas no grupo do trabalho a galera de Cabo Frio relatando", respondeu um outo usuário.

A Defesa Civil de Cabo Frio informou que não houve registro de ocorrência na cidade, mas que está apurando as informações.

Já o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), que mantém um site com registro dos últimos tremores ocorridos pelo mundo, não publicou nenhum dado relativo a um tremor na Região dos Lagos.