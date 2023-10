Jovem leva tiro na cabeça em ponto de ônibus em São Pedro da Aldeia

Um jovem de 23 anos foi baleado na cabeça enquanto estava em um ponto de ônibus na margem da rodovia RJ-104, na altura de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, durante a noite desta quinta-feira (12). O ex-namorado da sua namorada, com quem ele estava, é acusado pelo crime, segundo relatos.

De acordo com informações da Polícia, ele estava junto com a namorada no ponto no momento em que o suspeito chegou de carro, desceu do veículo e atirou contra a vítima. Segundo relatos, ele estaria junta com a mãe da namorada da vítima no veículo. O suspeito teria tido um relacionamento com a jovem e não teria aceitado o fim do namoro, de acordo com relatos.

