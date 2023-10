Homem é preso por tentativa de homicídio em Cabo Frio

Um homem foi preso em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após uma tentativa de homicídio. O caso aconteceu na noite de sábado (14).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 25° BPM (Cabo Frio) foi acionada após um tiro ser ouvido na Pracinha do Pipoca, no bairro Santo Antônio. Ao chegar no local, os policiais viram que uma vítima foi baleada e prenderam o autor do disparo.

Com o acusado foi apreendido um revólver e quatro munições. O ferido foi levado para a UPA de Tamoios. Não há informações sobre seu estado de saúde. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio).

