Autor de maus-tratos a animais de estimação é preso em Rio das Ostras

Policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras) prenderam um homem em flagrante, nesta quarta-feira (04/10), pelo crime de maus-tratos a animais. Os agentes foram contatados por uma ONG que denunciou o autor por agredir, de forma frequente, seus animais de estimação com golpes de mangueira, além de mantê-los amarrados com pedaços de fios em local insalubre.

As equipes foram até o endereço e localizaram dois filhotes de cachorro. Os animais eram mantidos em local sem higiene e com diversos ferimentos. No imóvel, também foi encontrado um pássaro silvestre em situação ilegal. O acusado foi abordado pelos policiais na rua. Ele ainda tentou fugir, mas foi detido e encaminhado à delegacia.



Testemunhas confirmaram as agressões aos animais, que foram encaminhados a veterinários da prefeitura de Rio das Ostras.