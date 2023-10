Acusado de tentativa de homicídio é preso em Cabo Frio

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, nesta quinta-feira (05/10), um homem acusado de tentar matar o irmão de um de empresário da região. Ele foi localizado pelos agentes no bairro de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, após investigações do Setor de Inteligência.



De acordo com as investigações, o crime ocorreu em maio deste ano, no bairro Fluminense, em São Pedro da Aldeia. Na ocasião, a vitima foi atingida por três tiros quando bebia em um bar. A motivação teria sido a cobrança de uma divida de R$ 50.

Leia também:

➢ Maricá tem menor taxa de roubo de veículos em 20 anos

➢ Livraria Saraiva pede falência após 109 anos de história

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio.