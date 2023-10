Maricá tem menor taxa de roubo de veículos em 20 anos

A cidade de Maricá apresentou redução recorde nos principais índices de criminalidade de janeiro a setembro de 2023, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). O destaque foi a redução do número de roubos de veículos que caiu 42% em relação ao mesmo período do ano de 2022. Foram 32 ocorrências em 2023 contra 55 registradas no ano passado. É o menor índice de toda a série histórica que corresponde aos últimos 20 anos.





O número de ocorrências em Maricá vem caindo ano a ano. Para efeito de comparação, houve 116 casos de roubos de veículos entre janeiro e setembro de 2021.



Segundo dados do sistema de metas utilizado pela Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Integrado (Seop), em agosto de 2023, não foi registrado nenhum roubo de veículo, já em setembro, foram registrados quatro casos.

Leia mais:

➢ Maricá ampliará em mais de 100% número de beneficiários da Moeda Mumbuca

➢ Minicartão é lançado como nova opção de pagamento no transporte público do RJ



O levantamento aponta ainda redução de 36% na taxa de letalidade violenta (que engloba homicídio doloso, lesão seguida de morte, latrocínio e morte pela polícia) em comparação com os números dos últimos 13 anos. Houve redução ainda de 19% em roubos de rua, levando-se em conta os dados dos últimos 10 anos no município, considerando sempre os nove primeiros meses do ano. Houve 192 casos em 2023 contra 237 do ano anterior.



O subsecretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Integrado (Seop) Julio Cesar Veras, ressalta a atuação da secretaria na redução dos índices criminais.



“Os índices só começaram a ser acompanhados a partir de 2003, anteriormente não havia esse banco de dados. Nestes 20 anos de acompanhamento da série histórica de 2003, agosto foi o primeiro mês sem roubo de veículos. Vale destacar também que agosto e setembro não tivemos registros de crimes violentos no nosso município. O que indica que as forças de segurança pública vêm desempenhando um papel importante na contenção da atuação da criminalidade em Maricá”, analisou Veras.



Atuação contínua



A previsão é que os números permaneçam em queda na cidade com ações integradas da Seop, Guarda Municipal (GM), policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), além das polícias Civil e Militar.



“Trabalhamos com integração, com intensificação, com planejamento, nunca esquecendo que Maricá foi a 9ª cidade que mais cresceu em termos de número de habitantes no país considerando os dois últimos censos. Maricá está com quase 200 mil habitantes e conseguimos manter, e até reduzir os índices de criminalidade, de quando possuía uma população menor. Então a troca de informações entre os órgãos, as câmeras de segurança, do Centro de Operações de Segurança (Ciosp), a troca de informações sigilosas com a delegacia, compartilhamento do banco de dados, policiamento ostensivo, enfim, tudo isso vem nos ajudando”, destacou o secretário.