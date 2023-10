Polícia prende sequestrador e resgata jovem de 16 anos mantida em cativeiro por 3 meses

Henrique Moreira Pontes foi preso na última quarta-feira (04), após manter durante 3 meses uma adolescente de 16 anos em cativeiro, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. A prisão foi realizada através de uma operação conjunta entre as Polícias Civil do Rio e de Minas Gerais.

O acusado teria seduzido a vítima através da internet, onde se aproveitou dos problemas psicológicos da menor. Eles se encontraram em Itinga, cidade de Minas Gerais, após o encontro, a vítima desapareceu.

No último mês, Henrique entrou em contato com a família e exigiu uma quantia em dinheiro para que ela voltasse para casa. A adolescente chegou a relatar à família que teve o cabelo cortado à força e que estava sendo submetida à falta de água e comida.



Agentes da Polícia Civil de Minas Gerais, identificaram através de uma quebra de sigilo telefônico, que o suspeito estava no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. Com isso, os investigadores entraram em contato com agentes da 128ª DP (Rio das Ostras), que identificaram um parente do sequestrador e o localizaram.

Henrique foi preso em flagrante por extorsão mediante sequestro. A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar para ser devolvida aos responsáveis.