Homem é morto a tiros em Iguaba Grande, na Região dos Lagos

Um homem foi morto a tiros na noite da última segunda-feira (02), em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Dois acusados de cometer o crime foram presos em São Pedro da Aldeia.



A vítima foi baleada na Fazenda 2C, no bairro Sapeatiba Mirim, onde estava acontecendo um campeonato de laço. O homem foi socorrido por populares, que o levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iguaba Grande, mas ele não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens foram vistos dentro de um veículo modelo Ford Escort fugindo do local do crime. A guarnição conseguiu alcançar o veículo na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Bela Vista.



Os acusados confessaram o crime e revelaram a motivação do crime, que teria sido por vingança. Segundo eles, o homem era conhecido como ‘’Bimbinha’’ e era o ‘’dono do Parque Eldorado III’’.

Os criminosos foram presos e encaminhados para a 129ª DP (Iguaba Grande).