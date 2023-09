Familiares criam vaquinha para que sobrevivente de acidente compre novo caminhão

Ailton estava dirigindo o o caminhão no dia do acidente - Foto: Arquivo pessoal

Ailton estava dirigindo o o caminhão no dia do acidente - Foto: Arquivo pessoal

Familiares de Ailton Monteiro da Silva, estão levantando uma arrecadação por meio de uma vaquinha virtual, após o homem, de 63 anos, ter se envolvido num acidente em uma ribanceira, no dia 19 de junho. Ailton atua como produtor rural e caminhoneiro em Rio das Ostras, na Região Litorânea do Rio. No acidente, o produtor perdeu um colega de trabalho e o caminhão que conduzia. O financiamento coletivo pretende arrecadar R$ 60 mil, para a compra de um novo caminhão.



A vaquinha foi criada por Laira Henrique, enteada e filha do coração do produtor, já que, segundo ela, a família não possui recursos para comprar um novo caminhão, pois do último sobraram apenas destroços. Nascido em São Francisco de Itabapoana, Ailton é produtor rural desde jovem e planta aipim. Até o acidente, Ailton plantava, colhia e abastecia hortifrutis e restaurantes em Rio das Ostras, onde vive atualmente com a esposa, Regina Henrique Julião.

Segundo Laira, o padrasto se acidentou a caminho da plantação em Macaé, no dia 19 de julho. Na ocasião, a pista estava molhada, pois era um dia chuvoso. Ailton, que conduzia o veículo ao lado de dois colegas de trabalho, perdeu o controle do caminhão, que caiu numa ribanceira e sofreu uma queda de mais de 100 metros. Um dos homens faleceu e o outro teve ferimentos leves.

O acidente ocorreu por volta das 6h, as equipes do Corpo de Bombeiros do município só conseguiram ter acesso ao local por volta das 12h. Ailton ficou em estado de choque aguardando o socorro e foi encaminhado ao Hospital de Macaé (HPM). Como sequelas do acidente, o caminhoneiro teve o braço quebrado e fraturas em toda região superior do corpo. Ainda segundo a enteada, o padrasto corria risco de vida, pois as fraturas da costela atingiram os pulmões.



Ailton quebrou o braço e fraturou toda parte superior do corpo | Foto: Reprodução

Segundo ela, com o dinheiro arrecadado e a fisioterapia concluída, Ailton voltaria a trabalhar, já que faz o trajeto acompanhado de outras pessoas. ‘' Fez 3 meses do ocorrido, ele está bem, fora de perigo. Ele está se recuperando, meio depressivo e abalado porque está preocupado de não conseguir fundos para comprar um novo caminhão. Ele perdeu tudo, perdeu a carga e a carteira com 3 mil reais que ele iria pagar a roça.’’, explicou Laira.

Em um vídeo registrado por um dos homens estava presente no local do acidente, é possível ver os destroços do caminhão. No vídeo, o homem afirma não ter 'sobrado nada'. ''A cabine não sobrou nada não, cara. Ali não sobrou nada, só tem as caixas e os canos. Para tirar os canos dali, precisa trazer uns dez homens, para chegar até lá precisa de cordas.'', afirmou durante a gravação.





Caminhão caiu num córrego, de acordo com populares Reprodução

Ainda conforme a enteada de Ailton, o padrasto precisou ficar um tempo fora de casa após o acidente. ‘’Fizeram um culto na casa da minha irmã mais velha agradecendo por ele ter sobrevivido, ele e minha mãe estavam morando lá, porque o colega dele que morreu era vizinho, então ele não tinha nem condição psicológica para voltar para casa. Agora depois de três meses é que ele está voltando. O rapaz que morreu batia no portão dele e eles ficavam conversando. Além de trabalhar juntos, eles também eram amigos.’’, contou.

Criada pelo padrasto, Laira conta que ele é conhecido na região por 'Ailton do Aipim' e muito querido por todos. Inclusive por ela, que tomou a iniciativa de criar a vaquinha para retribuir o cuidado que recebeu ao longo da sua vida pelo padrasto. ''Ele é um milagre'', concluiu.

Laira criou a vaquinha para ajudar o padrasto, que é seu pai de criação | Foto: Arquivo pessoal

Laira afirma que qualquer quantia doada será de grande importância. Até o momento, a vaquinha arrecadou R$ 327 reais. Caso queira contribuir, a vaquinha está disponível através deste link.

