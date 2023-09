Homem é encontrado morto dentro de casa no Jardim Caiçara, em Cabo Frio

Um homem foi encontrado morto dentro de uma residência no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na tarde da última quinta-feira (28).

A Polícia Militar foi acionada no local e preservou o ambiente até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por perícia.

A ocorrência foi registrada na 126 DP (Cabo Frio). Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime. No entanto, esse é o terceiro caso de morte nesta rua. No início do mês, mãe e filha foram encontradas mortas em uma casa, com marcas de violência.