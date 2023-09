Homens são mortos a tiros dentro de carro em Araruama

Dois homens foram mortos a tiros dentro de um carro, no bairro Itatiquara, em Araruama, na Região dos Lagos, na noite deste domingo (24). As vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, foram atingidas por diversos disparos enquanto estavam dentro do veículo.

Segundo informações preliminares, os criminosos estavam em outro veículo quando se aproximaram das vítimas e realizaram os disparos Os suspeitos fugiram em seguida.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência foi registrada na 118ª delegacia policial (Araruama). Até o momento, não há informações sobre as motivações e a autoria do crime. Ninguém foi preso.