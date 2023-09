MP investiga suspeitas de irregularidades em serviço da Uber

Depois de ser condenada em uma ação por direitos trabalhistas, a Uber voltou a ser alvo de denúncias na Justiça nessa quarta-feira (27/09). A plataforma está sendo investigada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) por conta de denúncias de irregularidades em um dos serviços oferecidos pelo aplicativo, o Uber Flash.

A opção "Flash" permite a entrega de bens e objetos entre um endereço e outro. Segundo a denúncia, a empresa não tem oferecido reembolso nos casos de perda ou extravio do material transportado, o que pode configurar uma prática abusiva com os consumidores, além de uma prestação deficiente do serviço.

A ação é movida pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor. O MP agora apura se a prática acontece e se ela infringe o Código de Defesa do Consumidor. O aplicativo tem até 30 dias para se posicionar sobre as acusações. Em nota, a Uber disse que irá apurar as reclamações e responder os pedidos do Ministério Público dentro do prazo previsto.