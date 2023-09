Tucano é encontrado dentro de cozinha no bairro de São Francisco

Um tucano foi resgatado no final desta quarta-feira (27), pela Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói, no bairro de São Francisco. A ave teria caído no quintal e logo após entrou na cozinha, dando um susto nos moradores, que acionaram de imediato o número 153 que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).



A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói orienta que, em casos como esse, é importante que a população não toque nos animais e entre em contato através do número 153 para que o resgate possa ser feito de forma adequada e os parceiros corretos acionados para atendimento ao animal em caso de ferimento ou para que as equipes façam a reintegração a natureza.

O subinspetor Jociley Neves explica que o animal parece ser um filhote grande.



“Ele estava calmo e foi levado para o Cetas para avaliação, assim podemos saber em que condições está e se poderá ser reintegrado a natureza ou precisará de alguns cuidados antes”, disse.



Reintegração – A Guarda tem um procedimento para cada tipo de demanda. Após serem acionados, resgatam o animal, que tem suas condições físicas avaliadas pela equipe e, caso não apresente nenhum tipo de ferimento, é reintegrado à unidade de conservação mais próxima.

Já os que são capturados e apresentam algum tipo de ferimento são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; Econservation, empresa de estudos e projetos ambientais, Centro de Triagens de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou Instituto Vital Brazil quando é o caso de cobra venenosa.