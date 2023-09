Shows em estacionamento de shopping em Cabo Frio são vetados por decisão judicial

Os shows no estacionamento do shopping Park Lagos, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foram vetados de acordo com uma decisão judicial. As apresentações estavam celebrando os dez anos de comemoração do centro comercial do município. As próximas atrações previstas para serem recebidas, incluindo Zé Ramalho e o grupo Menos É Mais, serão transferidos para outro lugar.

O Espaço de Eventos, localizado atrás do mercado Assaí, será o novo responsável por sediar os próximos shows. O comunicado oficial foi divulgado através das redes sociais do shopping na última quinta-feira (14) e assinado pelo Park Lagos em conjunto com as produtoras G4, Ápice e 24k. No comunicado, as empresas garantem preservar os shows em qualidade, estrutura e organização.

A decisão judicial foi tomada com base numa liminar após denúncias de poluição sonora. No entanto, o Park Lagos recorre à decisão no Tribunal de Justiça.