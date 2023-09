Golpista finge ser prefeita de Cabo Frio para pedir dinheiro online

Parece que nem a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado (PL), escapou do golpe do contato falso no WhatsApp. Em uma postagem feita em seu perfil nas redes sociais nesta segunda-feira (11/09), a chefe do Executivo do município na Região dos Lagos denunciou que um número está se passando por ela para pedir dinheiro a familiares e colegas pela internet.

"Dessa vez, utilizaram uma foto minha, do meu perfil, com o DDD 21 para pedir dinheiro pra os amigos e conhecidos. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu não peço dinheiro a ninguém, que meu número de telefone continua sendo o mesmo e alertar a todos para que não caiam nesse golpe", contou a chefe do Executivo.

De acordo com relatos, Magdala ficou sabendo da suposta tentativa de golpe em seu nome após uma reunião com o 25º BPM (Cabo Frio). Ela registrou a ocorrência na 126ª DP (Cabo Frio). O caso está sendo investigado e não há informações a respeito dos suspeitos pela tentativa de golpe.