Prefeitura de Cabo Frio realiza operação de fiscalização no Parque do Mico Leão Dourado, em Tamoios

Uma operação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente, da Guarda Civil Municipal (GCM) e do 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM), realizada nesta sexta-feira (8), no Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado, em Tamoios, resultou na retirada de um início de construção na área de mata.



De acordo com os agentes ambientais, a construção estava localizada em uma área de amortecimento do parque; foi identificada na quinta-feira (7), durante uma ronda de fiscalização ambiental; e demolida nesta sexta.

As equipes também constataram desmatamento na área fiscalizada, que é considerado crime, passível de auto de infração e condução para a delegacia do município, mas ninguém foi encontrado no local.

A Prefeitura de Cabo Frio reforça que não são permitidas construções em áreas ambientais, como matas, beiras de lagoas e rios. Antes de construir é necessário solicitar uma certidão ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, que pode ser solicitada antes mesmo de a pessoa comprar um lote.

