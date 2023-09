Três suspeitos por tráfico são presos em Iguaba Grande

Pelo menos três indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, foram presos nesta terça (12/09) e quarta-feira (13/09). Segundo informações da Polícia Civil, uma das presas é irmã de um dos principais acusados de chefiar o tráfico na região.

Na manhã de terça (12/09), os policiais da 129ª DP (Iguaba Grande) localizaram um acampamento numa zona de mata no município que supostamente pertencia ao grupo de traficantes que age na região. Dois homens que estavam nesse acampamento fugiram do local pouco antes de o acampamento ser encontrado.

No local, os policiais apreenderam uma farta quantidade de drogas e munições. À noite, os dois homens foram vistos tentando escapar para o bairro Boa Vista. No momento em que entravam numa residência, os agentes os avistaram e um dos homens começou a atirar contra os policiais, dando início a uma troca de tiros.

Após o fim do confronto, ambos foram presos, um deles baleado na perna. O ferido está internado sob custódia no Hospital Regional Roberto Chabo, em Araruama, aguardando para ser submetido a cirurgia. O outro foi levado ao sistema prisional. Com eles, foram apreendidas 160 gramas de maconha, um revólver de calibre 38 com munições e 40 reais.



Já no dia seguinte, quarta-feira (13/09), a irmã do suposto líder do tráfico foi encontrada pelos agentes da Polícia Civil. Ela seria a responsável por preparar e levar a comida para os suspeitos acampados na mata. Além disso, ela é suspeita de informar aos traficantes a posição de viaturas no entorno da região, para ajudá-los a escapar.

Ela também foi levada para a 129ª DP (Iguaba Grande), que registrou as ocorrências.