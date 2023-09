Preso com arma e drogas em Itambi, Itaboraí

Visando combater o tráfico de drogas em Itambi, Itaboraí, uma operação realizada pelos batalhões da Polícia Militar (7º, 12° e 35º ) resultou na apreensão de arma de fogo, munições e drogas.

Na ação, um homem apontado como chefe do tráfico acabou preso. Todo o material foi encontrado com ele que, segundo a PM, é o gerente do tráfico de drogas na região.

De acordo com os agentes, a guarnição observou o homem em atitude suspeita e conseguiram abordá-lo na Rua 34.

O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí).