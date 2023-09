Criança e 4 adultos ficam feridos após acidente em Cabo Frio

Uma criança de cinco anos e outras quatro pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante a madrugada desta segunda-feira (11/09). A colisão aconteceu entre dois carros na Avenida Wilson Mendes, por volta das 2h30.

Ainda não há detalhe sobre as circunstâncias do acidente. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram as vítimas. Os feridos foram duas mulheres, dois homens e uma criança.

Os dois homens tiveram ferimentos leves e foram liberados após receberem atendimento no próprio local. Já as mulheres e a criança precisaram ser levadas para o Pronto Socorro Dr. Jose Seve Neto, em São Pedro da Aldeia. As duas adultas permanecem internadas em observação. Já a criança foi liberada nesta manhã, segundo informações da Secretaria de Saúde do município.