Aluna da Espcex morre após ser atingida por avião ultraleve

Uma jovem de 22 anos morreu após ser atingida por um avião ultraleve no Aeroclube em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no último sábado (9), quando Caroline Kethlin de Almeida Ribeiro, aluna da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), passava o feriado da Independência com a família.

De acordo com informações, a jovem estava praticando atividade física no momento em que foi atingida pela aeronave desgovernada. Caroline chegou a ser socorrida e encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde foi internada no CTI. No entanto, algumas horas depois, a equipe médica declarou a morte cerebral da jovem.

Caroline era aluna da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, São Paulo, e estava em licenciamento por conta do feriado, que passava no Rio de Janeiro com a família. Em nota, a EsPCEx comunicou o óbito da aluna.

"A aluna foi conduzida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde apesar de todos os esforços da equipe médica, constatou-se, oficialmente, neste domingo, por volta das 15h30, o óbito da militar", disse a corporação.

Ainda não há informações sobre o enterro de Caroline. O caso está sendo investigado pela 58ªDP (Posse), que irá ouvir testemunhas e realizar perícia no avião.