Foragido por homicídio é preso em Araruama

Um homem de 18 anos que estava foragido, acusado de homicídio qualificado enquanto ainda era menor de idade, foi preso na madrugada da última segunda-feira (5), em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso, que já estava com um mandado em aberto de busca e apreensão, foi encontrado durante um patrulhamento na Rodovia RJ-106, no bairro Havaí. No momento da abordagem, ele portava um cigarro de maconha e tentou oferecer R$5 mil, para que os policiais não o conduzissem à delegacia.

O homem foi levado para 118ª Delegacia de Polícia, onde reagiu à prisão e quebrou uma porta de vidro do local.

Além do crime de homicídio qualificado pelo qual ele responderá, o criminoso foi autuado em flagrante por porte de drogas, corrupção ativa e dano ao patrimônio público. Com isso, ele aguarda transferência para o sistema prisional, onde ficará até que seja julgado.