Rodovia em Saquarema tem duas interdições por quedas de árvores na mesma madrugada

Os motoristas que esperavam fugir do congestionamento pegando a RJ-106, em Saquarema, na Região dos Lagos, durante a madrugada tiveram um obstáculo no caminho neste sábado (02/09). Ou melhor, dois obstáculos; pelo menos dois trechos da via precisaram ser interditados no município por conta de quedas de árvores.

Os episódios aconteceram na madrugada do último sábado (02/09). Os fortes ventos no município acabaram derrubando duas árvores em bairros diferentes - Rio Seco e Rio Mole -, ambas às margens de trechos da mesma rodovia. Por conta disso, a pista ficou bloqueada em ambos os pontos.

A Defesa Civil da região foi acionada aos locais por volta das 0h. Segundo o órgão, as árvores eram de médio e grande porte, mas não atingiram nenhum veículo e, portanto, não deixaram nenhum ferido. Bombeiros também estiveram no local para auxiliar no corte dos galhos e, antes das 3h, a rodovia já estava totalmente desobstruída.