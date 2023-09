Cinco ficam feridos após acidente de trânsito em Arraial do Cabo

Uma família ficou ferida depois que o veículo onde estavam colidiu com um carro do tipo 'buggy' próximo à Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, na última sexta-feira (01/09). ao todo, cinco pessoas ficaram feridas - entre elas, uma criança de sete anos.

Ainda não há detalhes sobre o acidente. A família estava no carro de passeio. Já o buggy carregava apenas seu condutor. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados aos local e, após prestarem socorros, levaram os feridos para o Hospital Geral de Arraial do Cabo, em Praia Grande.

A criança, porém, precisou ser transferida para outra unidade por conta da fratura no fêmur que sofreu durante a colisão. Ela foi encaminhada o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, onde passará por uma cirurgia. As outras quatro vítimas tiveram apenas ferimentos leves.