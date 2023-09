Briga entre torcedores de Flamengo e Botafogo assusta moradores da Penha, no Rio

Uma briga entre torcedores do Flamengo e do Botafogo assustou moradores da Penha, na Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (2).

O confronto generalizado, que começou por volta das 14h20, só foi parado com a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que foram acionados.

O confronto resultou em doze prisões e três feridos.

Vídeos que circulam nas redes sociais (veja acima) mostram a correria e parte do confronto, antes do jogo entre Botafogo x Flamengo que acontece na noite deste sábado, às 21h, no estádio Nilton Santos.



A Polícia Militar informou que homens do 16ºBPM (Olaria) foram chamados para a ocorrência de tumulto na Rua Califórnia, na Penha Circular.

"A equipe constatou o fato e policiais detiveram sete indivíduos. Três deles estavam feridos e foram socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas", informou a nota da PM.

Um dos feridos foi identificado como Geovani Reis, de 19 anos.