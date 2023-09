Traficante foragido é preso pela Polícia Civil em Cabo Frio

A polícia civil de Cabo Frio (126 DP) prendeu um homem que estava foragido da justiça, no fim da manhã deste sábado (2). Ele tinha mandado de prisão por tráfico de drogas e foi capturado, após levantamento de dados do setor de inteligência, no bairro do Jardim Peró.

Ele foi encaminhado para a 126 DP (Cabo Frio) e será transferido para um presídio na capital.

