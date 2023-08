Fotógrafa sofre acidente com embarcação em Arraial do Cabo e tem a mão amputada

Na manhã deste sábado (26), uma fotografa argentina de 31 anos que estava a bordo de uma embarcação, na Praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, foi atingida por uma hélice. O acidente causou ferimentos na mão da fotógrafa.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Geral (HCAD) da cidade. No local, a equipe médica realizou uma cirurgia para cuidar da lesão, no entanto, devido a gravidade dos ferimentos, a mão afetada precisou ser amputada.

A paciente ainda está internada na unidade semi-intensiva do HGAC, recebendo os cuidados necessários para a recuperação. Segundo a assessoria da unidade de saúde, a paciente não corre risco de morte.