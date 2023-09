Família despeja cinzas de MC Marcinho em praia de Cabo Frio

A família do cantor MC Marcinho, morto aos 45 anos após lutar contra um problema cardíaco, se despediu de vez do artista na última sexta-feira (01/09). Em um registro compartilhado nas redes sociais, o irmão do artista, Mauro Garcia, compartilhou o momento em que os familiares jogaram as cinzas de Marcinho na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, ponto turístico favorito do funkeiro

"Gente, estamos aqui em Cabo Frio, lugar que o meu irmão mais amava. Sempre que ele estava de folga, de férias, a gente vinha com a família. Eu acho mais justo a gente jogar as cinzas dele aqui em Cabo Frio. É a nossa despedida, mais uma. Que Deus abençoe ele e que, de lá, ele possa nos abençoar. Ele vai estar sempre nos nossos corações. Descanse em paz, meu irmão", disse Mauro, antes de jogar os restos no mar.

O "Príncipe do Funk" foi cremado em uma cerimônia restrita a pessoas próximas ao artista, no Cemitério da Penitência, na Zona Portuária do Rio, no útlimo domingo (27/08). Antes disso, no mesmo dia, a família já havia realizado um velório aberto ao público. O funkeiro foi vítima de Portador de uma cardiopatia e de doença renal crônica. Ele deixou cinco filhos.