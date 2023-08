Tesouro? Depósito ilegal de bebidas é encontrado enterrado nas areias de Copacabana

Agentes da Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e Guarda Municipal (GM-Rio) flagraram um grande depósito irregular de bebidas durante a operação de ordenamento e fiscalização realizada nas areias de Copacabana, neste sábado, dia 26. Centenas de produtos, incluindo garrafas de vidro, estavam enterrados próximo ao palco sendo retidos pela equipe. Os agentes também apreenderam aproximadamente duas mil bebidas que seriam vendidas irregularmente durante o Show do Século. Além disso, mais de 500 itens foram retidos, como um botijão de gás, 11 carrinhos, uma carrocinha, diversos copos descartáveis, facas, tendas, entre outros.

Centenas de produtos, incluindo garrafas de vidro, estavam enterrados próximo ao palco sendo retidos pela equipe | Foto: Divulgação

Na operação de trânsito, 125 veículos foram autuados por guardas municipais. Já os agentes da SEOP removeram 75 veículos que estavam parados irregularmente. Uma van pirata foi flagrada e estava sem placa. Ela foi multada e removida para o depósito público. Um ônibus de turismo parado irregularmente também foi multado pela equipe.

Ocorrências

Durante o show, os agentes da SEOP avistaram um grupo de pessoas suspeitas. Quando a equipe se aproximou para fazer a abordagem todos fugiram ficando apenas um para trás, que era menor de idade. O jovem foi apreendido e encaminhado para a 12ª DP. Em outro momento, as equipes prenderam um homem por furto de telefone no entorno do evento. Um princípio de tumulto aconteceu e diversas pessoas gritaram "pega ladrão". Os agentes pegaram o homem, que foi conduzido para a delegacia local, a 12ª DP. A vítima conseguiu recuperar o aparelho.





Agentes da Guarda Municipal também efetuaram três prisões na noite de ontem. A equipe do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prendeu dois homens por furto e roubo. Dois celulares devolvidos para as vítimas. Já os guardas do Grupamento Tático Móvel (GTM) efetuaram a prisão de um homem, encontrado com quatro celulares. Todos os envolvidos nestas ocorrências foram levados para a 12ª DP em Copacabana, onde ficaram presos.

Agentes da guarda municipal do Grupamento de Operações com Cães (GOC) fizeram um atendimento a um casal que foi furtado e agredido na região. Os guardas deram todo apoio necessário e levaram o casal para UPA de Copacabana para atendimento especializado e depois as vítimas foram levadas para a 12ª DP para registro da ocorrência. De acordo com as equipes, as vítimas estavam bastante machucadas pelas agressões sofridas durante o roubo.