Prefeitura de Saquarema inaugura novo Centro de Capacitação em Bacaxá

O Centro contará com salas de aula equipadas, laboratórios e espaços de convivência - Foto: Divulgação/ Ascom

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, inaugurou nesta terça-feira, dia 15 de agosto, o Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral.

O espaço tem como objetivo oferecer cursos profissionalizantes de qualidade e gratuitos para a população, visando qualificar e capacitar profissionais para o mercado de trabalho. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o SENAC, uma das instituições de referência na área de capacitação e educação profissional.

Com a inauguração do centro, a população de Saquarema terá acesso facilitado a cursos nas áreas de Beleza e Estética, Hotelaria, Gestão, Empreendedorismo e Gastronomia. Esta é uma oportunidade única para os saquaremenses, que agora poderão se qualificar profissionalmente e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho.



Durante a inauguração, estiveram presentes autoridades municipais, representantes do SENAC e membros da comunidade. A prefeita Manoela Peres, destacou a importância do Centro de Capacitação Profissional para o município, ressaltando que essa é uma iniciativa que irá contribuir significativamente para o desenvolvimento social e econômico da cidade.

“Hoje estamos entregando mais uma ferramenta de educação, mais uma oportunidade para que os moradores de Saquarema possam mudar as suas vidas, possam transformar a vida de suas famílias”, disse a Prefeita.

Além dos cursos, o Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral também contará com uma estrutura física moderna e adequada, com salas de aula equipadas, laboratórios e espaços de convivência. A ideia é proporcionar um ambiente propício ao aprendizado, onde os alunos possam aprender de forma prática e dinâmica.