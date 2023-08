Teatro Mário Lago terá “Uma Mulher para dois Maridos” no sábado

No próximo sábado, 19 de agosto, , às 20h, o Teatro Municipal Mário Lago apresentará o espetáculo “Uma Mulher para dois Maridos”. Na peça, Olívia é uma jovem mulher que se vê dividida entre o amor de dois homens. Após se casar com Roberto, este cai de um navio transatlântico no qual viajavam, na noite de núpcias, antes da consumação da lua de mel. Desesperada e desiludida, Olívia encontra consolo nos braços de Arnaldo, seu amigo que, apaixonado, pede sua mão em casamento. Ao chegarem em casa após o novo casamento, os dois têm uma grande surpresa: Roberto está de volta. A partir deste inesperado encontro, o público irá se deparar com situações hilárias em que os dois maridos passam a disputar a tão sonhada noite de amor com Olívia.

No elenco estão Robson Duarte, Silvia Teixeira e Léo Magalhães. O texto é de Eliseu Miranda e Campana. Na Direção Geral está Kátia Vargas e a participação especial é de Nísia Rocha.

A classificação etária da peça é 12 anos e os ingressos estão à venda pelo Sympla, através do link , por R$50,00 e R$25,00 (meia entrada válida apenas para maiores de 60 anos, estudantes, professores, jovens de até 29 anos que comprovem baixa renda, portadores de deficiência e seus acompanhantes).

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 – térreo, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.