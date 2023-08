Prefeitura de Araruama vai realizar a 2ª Copa Internacional de Kitesurf

A Prefeitura de Araruama realiza com a Confederação Brasileira de Vela a 2ª Copa Internacional de Kitesurf.O evento vai acontecer de 25 a 27 de agosto na Laguna de Araruama (Pontinha do Outeiro), no bairro Areal, entre 10h e 17h.

A expectativa é de que mais de 120 atletas participem. Entre eles, destaque para a presença confirmada de Bruno Lobo, campeão brasileiro e integrante da equipe brasileira de Vela. Vale ressaltar que a cidade não foi escolhida à toa para sediar a segunda Copa.

A Lagoa de Araruama possui uma das melhores raias para a prática desse esporte. Com 160 km de extensão e ventos que podem chegar até 17 km por hora, a laguna de Araruama se tornou uma das queridinhas de esportistas de vários cantos do Brasil e do mundo.

O evento internacional é um estímulo ao turismo e à economia da cidade, que hoje é referência de desenvolvimento no Estado do Rio.