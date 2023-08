Dia da Gestante: Manifestação pede por conclusão das obras no Hospital da Mãe de SG

Neste Dia da Gestante, mulheres da roda de conversa de gestantes do Movimento de Mulheres de São Gonçalo estão em frente ao esqueleto do Hospital da Mãe, no Colubandê, em São Gonçalo, para protestar contra a negligência estrutural destinada a esse grupo, que vai desde a demora na conclusão das obras do prédio em que estão, até o descaso com os registros de violência obstétrica. A manifestação iniciou às 9h horas desta terça-feira (15) e no momento, reúne a vereadora de Niterói Benny Brioli e a equipe do vereador Romário Régis.

No local, as manifestantes estenderam faixas do alto do esqueleto do prédio com a hashtag ‘’Quem não cuida da gestação, não ganha eleição’’.

Leia mais:

➣ Obras do Hospital da Mãe serão retomadas em São Gonçalo

➣ Apagão deixa vários estados sem energia elétrica ao mesmo tempo

Passados dez anos, as obras continuam paradas. ‘’A Maternidade está em São Gonçalo mas não vai atender somente o município, toda a região metropolitana pode ter acesso.’’, alertou a a assessora de comunicação Fernanda Schmit.

A voluntária na roda de conversa Fátima Cidade também especificou o porquê da hashtag ‘’A gente alcançou o objetivo de lançar uma hashtag, já que no período da eleição eles veem e prometem e as mulheres continuam sofrendo. Gritam contra o aborto mas deixam as mulheres morrerem com os seus bebês intrauterino.’’

Faixa estendida manda recado para responsáveis pela saúde do município | Foto: Arquivo pessoal

Além das faixas, diversas cruzes pretas com os sobrenomes ‘’Lopes, Sousas, Silvas’’ e palavras como ‘’amor, sorriso, dinheiros’’ foram fincadas no chão da área em que se localiza a construção do hospital. A intenção é homenagear e simbolizar aquilo que morre junto à mortalidade das gestantes. Ademais, as cruzes também chamam atenção para a violência obstétrica, que de acordo com dados de um relatório das Nações Unidas de 2022, é responsável por acometer uma em cada quatro mulheres durante a gestação ou no pós-parto.

Homenagem às gestantes mortas | Foto: Arquivo

‘’Nós temos a sigla PPP, preta pobre e periférica, são essas mulheres as que mais sofrem com essas violências. Esses nomes Silvas, Lopes e Souzas são uma forma de referenciar essas mulheres.’’, contou Fernanda.

A manifestação foi organizada pela Roda de Conversa de Gestante que desempenha há 10 anos um trabalho voluntário com objetivo informativo e assistencial. Nas rodas, a troca entre as gestantes e as enfermeiras visa a disseminação de informaçõessobre saúde. Além disso, as gestantes são acompanhadas durante todos os dias por enfermeiras através de um grupo no WhatsApp criado pelo Movimento de Mulheres.



As rodas de conversa são feitas na sede do grupo de Movimento de Mulheres, na Rua Rodrigues da Fonseca 201, ao lado do Cemitério Municipal de São Gonçalo e no Salgueiro, em São Gonçalo.

Obras inacabadas e projeto intacto

Em relação à Maternidade, no escopo do projeto, o planejamento era de que no primeiro andar do Hospital fosse construída a área de recepção, sala de espera, os consultórios, quatro salas equipadas com ultrassom, raios- X, entre outras dependências. Já no segundo andar, funcionariam 40 quartos com capacidade para dois leitos cada, totalizando 80 leitos.

O terceiro pavimento abrigaria seis UTI’s para as mães, além de um quarto de isolamento e um materno. No quarto andar, estariam localizadas 14 salas de pré-parto, parto e pós-parto; três salas de parto cirúrgico e uma sala para parto normal. Além disso, o Hospital também ia dispor de um espaço para observação de recém-nascidos.

Em relação a retomada das obras, a Secretária de Estado de Saúde informou a previsão para conclusão das obras.

''A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informa que, em 2021, juntamente com a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop-RJ), retomou a revisão do projeto da Maternidade de São Gonçalo para adequação, tendo em vista que o projeto original necessitava de atualizações. O projeto foi aprovado em maio de 2023, e a licitação da obra será realizada nos próximos meses. A estimativa de prazo para a finalização da obra é de 18 meses.''