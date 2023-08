Dia dos Solteiros: para eles, não é impossível ser feliz sozinho

“Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho…” É com essas palavras que o artista baiano, João Gilberto, foi trilha sonora de casais apaixonados e solteiros esperançosos, que sonham com sua chance de encontrar um “amor verdadeiro”. Assim como diz a canção ‘Wave’, muitas pessoas acreditam que só serão felizes e realizadas quando encontrarem um relacionamento. Mas será mesmo? Há quem diga o contrário.

Cada vez mais, homens e mulheres, têm se reconhecido na “solteirice” e encontrado a verdadeira felicidade: ser quem são. Diferente do que muitos filmes e histórias clássicas nos fazem acreditar, nem sempre um amor romântico é a chave para a felicidade, e podem ser até, o motivo da falta dela.

Para estes dois solteiros convictos, a vida de solteiro tem o melhor dos dois mundos, e é através de suas vivências, que eles explicam o porquê.

Rômulo Barbosa de Oliveira, 52, é um homem que já viveu muitos relacionamentos longos, e com eles, entendeu que, se não deu certo, é porque era para ser assim. Hoje, solteiro há quase 1 ano, ‘Magrinho’, como é chamado pelos amigos e colegas de trabalho, vive na prática o ditado “solteiro, sim, sozinho nunca”, e aproveita a liberdade para estar com quem quiser.



Também conhecido como 'Magrinho' pelos mais próximos, o radialista diz ser popular entre as mulheres | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Devido à sua profissão como radialista, ‘Magrinho' conhece muitas pessoas, e é com essa popularidade, que mantém sua vida pessoal agitada. Ele, que costuma ser convidado para muitos lugares e eventos, conta que é através deles que conhece pessoas novas, mas não tem a intenção de tornar nenhuma destas paqueras, um relacionamento sério… pelo menos não tão facilmente.

Quando perguntado sobre o que seria preciso para lhe fazer voltar a namorar, Magrinho brinca: “Arrumar uma mulher com muito dinheiro para me bancar, que seja boa na cama”. Isso porque, para ele, a melhor parte da ‘solteirice’, é justamente “poder dar e sentir prazer, sem ter compromisso nenhum”, sendo livre para se relacionar da forma que preferir, com quem preferir.

Para as interessadas, seu Instagram é @magrinhomania | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Contrariando João Gilberto, ele discorda dessa ideia de que só se é feliz com alguém do lado, e acredita que para ser genuinamente feliz, definitivamente não é necessário um relacionamento. Ele, que é pai de uma menina de 14 anos, tem como seu principal objetivo e felicidade, fazer sua filha feliz e atender a todas as suas necessidades, e, ter um novo relacionamento, não é uma prioridade - é, na verdade, quase um medo - afinal, é como ele mesmo diz: “Antes só, do que mal acompanhado”.

O que ele busca em sua vida no momento, é ter encontros casuais, ser feliz, e claro, “fazer muitas mulheres felizes”. Para as interessadas de plantão, Rômulo disponibilizou seu @ no Instagram (@magrinhomania), e disse que está aberto para conhecer novas mulheres e viver novas experiências.

Para seu amigo, Marcelo Tavares de Sá, de 49 anos, a vida de solteiro é um caminho sem volta. Além de gostar da liberdade que a falta de um relacionamento traz, ele admite que aceitar ficar sozinho é o melhor segredo para aproveitar a ‘solteirice’.

Marcelo, que trabalha como porteiro, tem 49 anos e está solteiro há 10 | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Marcelo, que está solteiro há 10 anos, teve apenas um relacionamento sério em sua vida, que durou cerca de 1 ano, mas acabou não dando certo. Desde então, ele aceitou que é sozinho que pode ser sua melhor versão, e por esse motivo, não largaria sua vida de solteiro por nada, nem ninguém.

É vivendo assim que sai para onde quer, a hora que quer, e faz tudo que tem vontade, sem pensar no que outra pessoa vai achar de suas decisões, e é curtindo um pagodinho no final de semana, ou um churrasco com os amigos, que ele aproveita a vida e se sente livre.

Quanto ao futuro, Marcelo revela: "Não tenho planos, gosto de viver um dia de cada vez".

Apesar de serem solteiros e estarem aparentemente ‘sozinhos’, a verdade é que Rômulo e Marcelo estão bem longe da solidão. Ser solteiro não é sinônimo de uma vida solitária, e é na falta de um amor romântico, que eles se veem verdadeiramente felizes e completos, "já que não é um relacionamento que garante uma vida feliz, mas sim, o respeito aos próprios desejos e escolhas".

À todos os solteiros por aí: um Feliz Dia do Solteiros!