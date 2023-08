Morador flagra orcas se alimentando em praia de Arraial do Cabo

Um grupo de orcas foi flagrado se alimentando bem próximo às margens da Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Um fotógrafo de imagens aéreas capturou o momento em que os animais atacaram um grupo de raias-pintadas.

O registro foi feito na manhã da última sexta-feira (05). O fotógrafo Marcelo Gah, da página Drone Adventures Brazil, conseguiu avistar as "baleias assassinas" da altura do mirante da Ilha dos Franceses. Na data, cinco animais deram as caras no local: quatro adultas e uma filhote.

Leia também:



➢ Tartaruga é encontrada morta em praia de Saquarema

➢ Banco de empregos tem vagas offshore em Rio das Ostras

A espécie é recorrente na região, mas nem sempre aparece na superfície por tanto tempo. Diferente do senso comum, as "Orcinus orca" não são baleias; a confusão costuma acontecer por conta do título do filme estadunidense "Orca - A Baleia Assassina", de 1977. As orcas são golfinhos; maiores espécimes da família, com comprimento médio entre 5 e 8 metros.