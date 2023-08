Tartaruga é encontrada morta em praia de Saquarema

Moradores encontraram uma tartaruga morta na Praia do Boqueirão, em Saquarema, na manhã deste sábado (5). A Guarda Ambiental foi acionada pelos próprios civis e a razão do óbito do animal ainda não foi identificada.

De acordo com a Guarda Ambiental, quando chegaram ao local, a tartaruga já estava em avançado estado de decomposição. Em seguida, o Projeto de Monitoramento das Praias (PMP) foi acionado.

O toque em animais marinhos, mesmo mortos, não é recomendado porque pode representar riscos à saúde humana e comprometer investigações sobre a causa da morte. Portanto, é aconselhado que, ao encontrar um animal marinho morto, a população acione imediatamente as autoridades responsáveis.