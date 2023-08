Banco de Empregos tem vagas Offshore em Rio das Ostras

O Banco de Empregos de Rio das Ostras, órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura, em parceria com a CIS Brasil, disponibiliza uma média de 500 vagas offshore para os munícipes de Rio das Ostras.

Dentre as oportunidades, há vagas para Taifeiro, Paioleiro, Saloneiro, Governança, Nutricionista, Recepcionista, Chefe de Cozinha, Cozinheiros, Padeiro e Ajudante de Cozinha.

PROCESSO SELETIVO – O processo seletivo será nos dias 10 e 11 de agosto, a partir das 9h. Para evitar aglomeração, o Banco de Empregos fará uma distribuição limitada de senhas. A seleção das vagas foi dividida em dois dias de entrevistas.

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, desde que o candidato possua os cursos para embarque (CBSP e Huet), além da qualificação para a área escolhida. A empresa não exige experiência offshore, mas, em contrapartida, o candidato tem que comprovar experiência na função ou similar, em terra.

Para as vagas de padeiro e ajudante de cozinha, caso o candidato tenha experiência superior a três anos, será exigida a comprovação da capacitação no período de 12 meses, após o início dos serviços.

Para saloneiro, se o candidato tiver experiência como garçom superior a três anos, será exigida o curso em até 12 meses, após o início dos trabalhos. Já para a vaga de chefe de cozinha com experiência comprovada superior a cinco anos, não será exigida formação profissional.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ENTREVISTA: Para a entrevista, os candidatos devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência (apenas conta de água, luz ou gás), comprovante de escolaridade (histórico, certificado ou declaração escolar), carteira de vacinas, currículo (atualizado) e Carteira de Trabalho (física/digital).

As posições são atualizadas diariamente e podem ser consultadas por meio do Portal da Prefeitura de Rio das Ostras, no link https://www.riodasostras.rj.gov.br/bancodeempregos/UBE_cidadao.html.

As vagas estão disponíveis no Banco de Empregos e os interessados já podem comparecer em um dos polos de atendimento de segunda a sexta, sempre das 8h às 17h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na Extensão do Bosque (Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, s/nº), ou no Centro de Cidadania (Rua das Casuarinas, 595, no Âncora).

Também é possível se informar pelo telefone (22) 2771-6413.