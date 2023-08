"Gerente do tráfico" é preso com carga de drogas avaliada em R$ 180 mil

A carga apreendida no fim da ocorrência, de acordo com a polícia, está avaliada em R$ 180 mil - Foto: Reprodução/Rc24h

A carga apreendida no fim da ocorrência, de acordo com a polícia, está avaliada em R$ 180 mil - Foto: Reprodução/Rc24h

Um foragido da justiça de 22 anos, identificado como ‘BR’, foi preso com uma farta quantidade de drogas na tarde desta sexta-feira (4), em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, ele foi localizado na Avenida Wilson Mendes, na Estradinha, após denúncias. A carga apreendida no fim da ocorrência, de acordo com a polícia, está avaliada em R$ 180 mil.

O denunciante, que preferiu não se identificar, teria informado aos agentes que ‘BR’, que estaria atuando como "gerente do tráfico" da “Estradinha” e do “Pontilhão”, poderia ser encontrado naquela localidade com um veículo Hyundai HB20 com ilícitos.

Após a denúncia, a equipe foi ao local e avistou o automóvel descrito pelo denunciante, dando início à abordagem e identificando ‘BR’ no mesmo. Os policiais encontraram, no carro, 200 pinos de cocaína, 200 trouxas de maconha e 200 pedras de crack.



Em seguida, de acordo com a ocorrência, ciente de sua situação, ‘BR’ assumiu aos agentes que possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e, diante disso, teria resolvido colaborar compartilhando o fato de que, na Rua Projetada, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Casa, numa casa abandonada, os agentes poderiam encontrar uma farta quantidade de ilícitos.

Em posse das informações, os oficiais chegaram ao endereço descrito, onde arrecadaram mais 4.200 pinos de cocaína, 4.170 trouxinhas de maconha e 8.600 pedras de crack. O material, conforme a equipe, estava em um quarto do imóvel desabitado.

Ao todo, a carga equivale a, aproximadamente, R$ 180 mil.

Ainda segundo a ocorrência, além das drogas, ‘BR’ estava em um veículo com a inscrição adulterada, situação que, de acordo com a PM, indica suspeita de clonagem.

Diante dos fatos, ‘BR’, juntamente ao material arrecadado, foi conduzido para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu preso.