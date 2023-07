Potro 'encalhado' em lagoa de Saquarema é resgatado

Filhote tem sete meses de idade e foi encontrado por atletas de canoagem no local - Foto: Divulgação

Um potro foi resgatado na areia da Lagoa de Saquarema, na Região dos Lagos, depois que o animal ficou preso na faixa de areia durante a manhã desta quarta-feira (26/07). O filhote, de sete meses de idade, escapou do sítio onde vive e acabou indo parar na margem da lagoa.

O potro se chama Zeus e pertence a um sítio no bairro Barreira, também em Saquarema, que fica a mais de 1 km do local onde foi encontrado, segundo a Defesa Civil. Ele entrou na água e ao sair ficou atolado até ser visto por um grupo de atletas de canoagem.

O grupo acionou profissionais da Defesa Civil, que conseguiram resgatá-lo com uma corda. Após passar por cuidados e ser aquecido por cobertores, ele foi avaliado por agente da Secretaria de Agricultura do município e foi liberado após alguns minutos de observação. Zeus foi levado de volta ao seu tutor e não apresentava qualquer problema de saúde, de acordo com a Secretaria.